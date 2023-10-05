Не поверите, каким в жизни был бессовестный Рудик из фильма «Москва слезам не верит»

Однолюб и скромник так и не реализовал весь свой потенциал.

Картину «Москва слезам не верит» обожают миллионы. Зрительницы с замиранием сердца следили за перипетиями в жизни главной героини Катерины. По сюжету ее беременную бросил возлюбленный Родион. Роль подлеца исполнил Юрий Васильев, который в жизни был совершенно не похож на своего героя.

Артист сыграл не так много ролей в кино, и ему редко доставались главные персонажи. Исключением стал фильм «Ловцы губок», дебютная картина для Васильева. Съемки стали для актера судьбоносными: во время работы над кинолентой он познакомился со своей главной любовью, будущей женой Нелли Корниенко.

Супруги прожили душа в душу долгие годы и воспитали дочь Екатерину. Близкие отмечают, что Юрий Васильев отличался скромностью и боялся просить у режиссеров желаемые роли. Артист всю жизнь мечтал сыграть Гаева в пьесе «Вишневый сад», однако так и не осуществил свое желание. Этот добрый и тихий человек прожил всего 59 лет, скончавшись в 1999 году.