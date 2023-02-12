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Киноафиша Статьи Не поверите, каким ребенком была хорошая девочка Лида из «Операции "Ы"» (фото)

Не поверите, каким ребенком была хорошая девочка Лида из «Операции "Ы"» (фото)

12 февраля 2023 14:30
Не поверите, каким ребенком была хорошая девочка Лида из «Операции

Из-за нее именитая актриса лишилась роли.

Наталья Селезнева, ставшая знаменитой после комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», начала свою карьеру задолго до появления в картинах Гайдая. Уже в 7 лет она появилась в фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер».

Сценаристом комедии выступила сама Агния Барто. В центре истории — мальчик Алеша, решивший избавиться от опеки бабушки. Но одна ошибка старушки привела к веренице забавных ситуаций, из которых пришлось выпутываться ее внуку. Селезнева сыграла роль девочки Саши. Уже в 7 лет она была воплощением очарования: большие распахнутые глаза, круглое личико и аккуратные черты лица.

Не поверите, каким ребенком была хорошая девочка Лида из «Операции "Ы"» (фото)

Ностальгирующие пользователи Сети до сих пор помнят дебютную роль Селезневой и отмечают, как талантливо она сыграла Сашеньку. Кстати, на ее кандидатуре настояла сама Барто, и специально под Наталью поменяли ее экранную бабушку Симу. Вместо утвержденной на роль Татьяны Пельтцер, которая не смотрелась с Селезневой в кадре, в фильме сыграла актриса Валентина Сперантова.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», 1965, «Алёша Птицын вырабатывает характер», 1953
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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