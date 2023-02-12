Не поверите, каким ребенком была хорошая девочка Лида из «Операции "Ы"» (фото)

Наталья Селезнева, ставшая знаменитой после комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», начала свою карьеру задолго до появления в картинах Гайдая. Уже в 7 лет она появилась в фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер».

Сценаристом комедии выступила сама Агния Барто. В центре истории — мальчик Алеша, решивший избавиться от опеки бабушки. Но одна ошибка старушки привела к веренице забавных ситуаций, из которых пришлось выпутываться ее внуку. Селезнева сыграла роль девочки Саши. Уже в 7 лет она была воплощением очарования: большие распахнутые глаза, круглое личико и аккуратные черты лица.

Ностальгирующие пользователи Сети до сих пор помнят дебютную роль Селезневой и отмечают, как талантливо она сыграла Сашеньку. Кстати, на ее кандидатуре настояла сама Барто, и специально под Наталью поменяли ее экранную бабушку Симу. Вместо утвержденной на роль Татьяны Пельтцер, которая не смотрелась с Селезневой в кадре, в фильме сыграла актриса Валентина Сперантова.