Не поверите, каким «гадким утенком» Николь Кидман была в юности

Внешность актрисы не всегда была такой, какой мы знаем ее сейчас.

Красота и актерский талант Николь Кидман неоспоримы и очевидны любому, кто видел хотя бы один-два фильма с ее участием. Знаменитая австралийка регулярно попадает в списки не только самых высокооплачиваемых голливудских звезд, но и красивейших женщин планеты — даже в свои 55 лет.

А вот в юности над высокой, но при этом абсолютно белокожей и рыжекудрой Николь постоянно насмехались из-за внешности. Да и сама девочка, в те годы занимавшаяся хореографией и балетом, считала себя «гадким утенком». Но именно на занятиях танцами педагоги разглядели в той, кого сверстники величали «шваброй», недюжинный актерский талант.

И когда в 1989 году в жизни Кидман случилась первая по-настоящему большая главная роль в сериале «Бангкок Хилтон», то природную красоту, обаяние и потрясающие рыжие кудри сразу оценили миллионы зрителей сначала в Австралии, а затем и по всему миру. До сих пор Катрина из сериала считается одной из самых успешных героинь Николь, хотя с той поры прошло уже более 30 лет.