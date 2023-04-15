Не поверите, каким был в молодости Урядов из сериала «Не родись красивой»: другой человек

В России есть актеры, которые западают в душу после одной роли. Одним из них является Олег Шкловский. Его внешность в молодости впечатляла женщин. Как же выглядел актер, который покорил своей харизмой многих жителей страны?

Мы привыкли видеть Олега Шкловского в разных образах. Наиболее запоминающимся стал персонаж Урядов из сериала «Не родись красивой». Однако за свою жизнь он сыграл множество ролей будучи юношей.

Актер покорял своей внешностью многих женщин: длинные вьющиеся волосы, большие глаза, милая улыбка — все это заставляло женщин оборачиваться ему вслед. О своей личной жизни Шкловский рассказал совсем недавно. Он поведал истории о своей судьбе, личных отношениях и о начале творческой деятельности в мире кино.

Сейчас актеру почти 75 лет, он в самом расцвете сил, но отказывается работать с новыми сценариями. Звезде не нравится, что предлагают ему режиссеры, а получать деньги без удовольствия он не готов.