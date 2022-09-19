Не поверите, какие три киногероя СССР на самом деле носили парики

Образы любимых советских киногероев за прошедшие годы кажутся незыблемыми. Но зрители и не подозревали, на какие ухищрения пришлось пойти многим актерам, чтобы выглядеть в кадре эффектно. Нередко для этих целей мужчины использовали парики. Например, шикарная шевелюра Жоржа Милославского в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» 1973 года — это парик. Леонид Куравлев довольно рано начал лысеть, уже в ленте «Вий» 1967 года он снимался с накладной прической.

К парику пришлось прибегнуть и Георгию Вицину. В картине «Женитьба Бальзаминова» 1964 года 45-летнему актеру нужно было играть героя, которому едва исполнилось 25. Чтобы казаться моложе, Вицин раздобыл рыжий парик. Перед каждой съемкой он дополнительно рисовал на лице веснушки. Свое преображение перед зеркалом артист шутливо обзывал «женитьба набальзамированного».

Даже шикарные кудри Серея Жигунова в фильме «Гардемарины, вперед!» 1987 года объясняются париком. Правда, к искусственным волосам актеру пришлось прибегать лишь в некоторых сценах, сообщает Дзен-канал «Другая сторона кино». Дело в том, что на съемки он приходил прямо со службы, из армейской казармы, где всех брили наголо. Создатели картины уговаривали военачальников не лишать Жигунова пышных кудрей. Но под конец службы Сергей все-таки был коротко острижен. Отдельные эпизоды актеру пришлось доснимать в парике.