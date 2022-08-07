Не поверите, какая участь постигла Анфису в оригинале «Девчат»

Не все зрители в курсе, что у знаменитых «Девчат» Юрия Чулюкина есть первоисточник — одноименная повесть Бориса Бедного. В книге характеры персонажей прописаны глубже, и автор уделяет больше внимания судьбе каждого из них.

Так, Анфиса в оригинале получает куда более жестокий урок, чем в ленте. В финале фильма она встает на путь исправления, переставая легкомысленно соглашаться на свидания с мужчинами. В повести же она лишается возможности иметь детей. Причиной тому становится аборт. Этот факт омрачает образ героини в глазах нового начальника Дементьева, в которого та влюбляется. Он со временем смиряется с порочным прошлым Анфисы и предлагает ей замужество.

Несмотря на это, сказочной концовки писатель ей не подарил: понимая, что не сможет родить Дементьеву наследников, Анфиса сбегает и от него, и от подруг. Поклонники «Девчат» тут же заключили, что режиссер не просто так оставил эту линию без внимания: