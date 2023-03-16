Не поверите, какая советская актриса разрушила семью дочери Андропова: ее знала вся страна

Артистка решила устроить свою личную жизнь, несмотря ни на что.

Ирина Андропова, дочь главы СССР, несколько лет была счастливой женой актера Михаила Филиппова. Супруги воспитывали сына Дмитрия, но их браку не суждено было быть долгим и благополучным.

Дело в том, что однажды Михаил познакомился со своей коллегой Натальей Гундаревой. Первое время, пока артист был женат на Андроповой, влюбленные скрывали свои отношения, однако Ирина была так недоверчива, что попросила отца устроить за мужем слежку.

И именно так Ирина, а также сам Юрий Андропов узнали о неверности артиста. Первое время Филиппов пытался загладить свою вину и расстался с Гундаревой, но после смерти главы страны тут же расстался с супругой, так как переживал не только за свой роман, но и за репутацию.

Филиппов и Гундарева в итоге прожили всю оставшуюся жизнь вместе. О романах Андроповой, которая осталась одна, ничего не известно.