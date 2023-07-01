Не поверите, какая красавица сыграла советского Маленького принца: удивительное преображение

В течение многих лет на сцене Литературно-драматического театра ВТО с успехом шла постановка Екатерины Еланской «Маленький принц». Зрители оставались в восторге от переложения сказки Антуана де Сент-Экзюпери, а особенно их поражала исполнительница главной роли Ольга Бган.

Дело в том, что вне сцены Ольга отличалась весьма эффектной внешностью. Но для своей главной роли в карьере она перевоплощалась в юного мальчика. И делала это настолько правдоподобно, что многие поклонники не верили, когда видели ее имя на афишах.

К роли Бган подходила с чрезмерным старанием. Критики отмечали, что сам Маленький принц переселялся в ее тело, настолько естественно она выглядела на сцене. И такая самоотдача не могла сказаться на ее здоровье. Прославленная артистка скончалась в 41 год, не справившись с постоянным напряжением.