Не поверите, как «Звездные войны» должны были развалить СССР: план не прошел

«Звездные войны» режиссера Джорджа Лукаса и по сей день остаются самой известной и прибыльной научно-фантастической сагой в истории кино, известной всему миру. Миллионы фанатов истории о джедаях боготворят Лукаса и его героев. Но истинный масштаб влияния «Звездных войн» гораздо выше: однажды они чуть было не изменили мировую историю.

В 1983 году президент США Рональд Рейган, который в прошлом был голливудским актером и питал слабость к громким и эффектным выступлениям, торжественно заявил в обращении к народу, что в Америке создана принципиально новая, основанная на лазерном оружии, система обороны от советских ракет. Эту систему Рейган назвал «Звездные войны» в честь мегапопулярной уже тогда трилогии Лукаса.

Не исключено, что президент-актер сам искренне верил в то, что такая система существует. А вот специалистам было ясно, что «Звездные войны» не более чем гигантский блеф, не способный остановить «красную угрозу». Истинный смысл этой затеи заключался как раз в том, чтобы заставить Москву ускоренно тратить деньги и силы на противодействие анонсированной Рейганом системе, чтобы развалить страну изнутри.