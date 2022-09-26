Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не поверите, как выглядит усатый младенец из «Семейки Аддамс»: больше не мальчик

Не поверите, как выглядит усатый младенец из «Семейки Аддамс»: больше не мальчик

26 сентября 2022 14:30
Не поверите, как выглядит усатый младенец из «Семейки Аддамс»: больше не мальчик

Тайну раскрыли только спустя 20 лет.

Любители приключений знаменитой семейки Аддамс наверняка помнят усатого мальчика по имени Пуберт, который появился на экранах в фильме «Ценности семейки Аддамс», вышедшем в 1993 году.

Очень долго зрители ничего не знали о том, кто исполнил роль Пуберта, и лишь спустя практически два десятка лет режиссер Барри Зонненфельд рассказал об одной из главных загадок картины. Ответ оказался совершенно неожиданным.

Не поверите, как выглядит усатый младенец из «Семейки Аддамс»: больше не мальчик

Выяснилось, что на роль младшего из семьи Гомес режиссер утвердил сестер-близняшек Кейтлин и Кристен Хупер, которым на тот момент едва исполнился год. Одна из девочек сыграла самого Пуберта, а вторая — его блондинистую копию.

Кроме роли Пуберта, сестры только раз еще появлялись на экране — вместе они сыграли в сериале «Большой ремонт», но с этих пор их актерская карьера закончилась. Сейчас девушкам по 30 лет, про их жизнь практически ничего неизвестно.

Фото: Legion-Media, соцсети
Артем Путинцев
Артем Путинцев
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video