Не поверите, как выглядит усатый младенец из «Семейки Аддамс»: больше не мальчик

Любители приключений знаменитой семейки Аддамс наверняка помнят усатого мальчика по имени Пуберт, который появился на экранах в фильме «Ценности семейки Аддамс», вышедшем в 1993 году.

Очень долго зрители ничего не знали о том, кто исполнил роль Пуберта, и лишь спустя практически два десятка лет режиссер Барри Зонненфельд рассказал об одной из главных загадок картины. Ответ оказался совершенно неожиданным.

Выяснилось, что на роль младшего из семьи Гомес режиссер утвердил сестер-близняшек Кейтлин и Кристен Хупер, которым на тот момент едва исполнился год. Одна из девочек сыграла самого Пуберта, а вторая — его блондинистую копию.

Кроме роли Пуберта, сестры только раз еще появлялись на экране — вместе они сыграли в сериале «Большой ремонт», но с этих пор их актерская карьера закончилась. Сейчас девушкам по 30 лет, про их жизнь практически ничего неизвестно.