Не поверите, как сейчас выглядит самая эффектная распутница нулевых (фото)

Число актерских работ Элизабет Херли достигает 50 проектов. Но многие зрители до сих пор помнят ее по роли в комедии 2000 года «Ослепленный желаниями». По сюжет главному герою в исполнении Брендана Фрейзера являлся дьявол в облике распутной красотки. Ей и стала Херли.

Постепенно от съемок Элизабет переключилась на бизнес: теперь у нее есть собственная марка пляжных нарядов. Модели купальников актриса не стесняется демонстрировать на себе. 57-летняя звезда обладает прекрасной фигурой и часто показывает ее на пикантных кадрах в соцсетях.

Херли уверяет, что не изнуряет себя тренировками в спортзале. Вместо этого она много времени проводит на подвижных прогулках с любимыми собаками. А вот диеты актриса придерживается: под запретом у Элизабет сладости и мучные изделия. Исключение она изредка делает лишь для любимого лакомства — зефира. В рационе Херли всегда много овощей, бурого риса и морепродуктов. Им она обязана не только подтянутыми формами, но и свежестью кожи.