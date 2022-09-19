Не поверите, как сейчас выглядит самая эффектная распутница нулевых (фото)
Элизабет Херли уже исполнилось 57 лет.
Число актерских работ Элизабет Херли достигает 50 проектов. Но многие зрители до сих пор помнят ее по роли в комедии 2000 года «Ослепленный желаниями». По сюжет главному герою в исполнении Брендана Фрейзера являлся дьявол в облике распутной красотки. Ей и стала Херли.
Постепенно от съемок Элизабет переключилась на бизнес: теперь у нее есть собственная марка пляжных нарядов. Модели купальников актриса не стесняется демонстрировать на себе. 57-летняя звезда обладает прекрасной фигурой и часто показывает ее на пикантных кадрах в соцсетях.
Херли уверяет, что не изнуряет себя тренировками в спортзале. Вместо этого она много времени проводит на подвижных прогулках с любимыми собаками. А вот диеты актриса придерживается: под запретом у Элизабет сладости и мучные изделия. Исключение она изредка делает лишь для любимого лакомства — зефира. В рационе Херли всегда много овощей, бурого риса и морепродуктов. Им она обязана не только подтянутыми формами, но и свежестью кожи.