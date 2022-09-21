Не поверите, как режиссер «Формулы любви» помог советскому шпиону

Блестящие творческие навыки Марку Захарову пришлось продемонстрировать еще до руководства театром «Ленком» и съемок таких известных фильмов, как «12 стульев», «Формула любви» и «Обыкновенное чудо». В школе будущий мэтр советского кино дружил с тремя одноклассниками. Перед поступлением в ГИТИС постановщик замешкался и рассматривал также другие направления для обучения, выбирая по совету матери между МИСИ им. Куйбышева, военно-инженерной академией и архитектурным институтом.

А его близкий друг и вовсе замахнулся на МВТУ имени Баумана. Они договорились, что каждый из них сможет сдать вступительные испытания друг за друга по предмету, который знает лучше всего. Поэтому Захаров, отлично владеющий английским языком, был «откомандирован» в Бауманку.

Позже в автобиографии режиссер удивлялся своей смелости: он выстоял перед пристальным взглядом экзаменаторов, сличающих его лицо со снимком в документах. Задумка удалась, Захаров сдал на «четыре». Своего друга, поступившего с его помощью в вуз, он называл Штирлицем: мужчина работал на советскую разведку.