Не поверите, как подорожал салат оливье за последние 20 лет

Салат оливье давно стал главным символом Нового года и праздничного стола. Во многих семьях по всей стране именно это блюдо — главное украшение праздника, а экономисты давно определяют состояние экономики по средней стоимости всех необходимых для него продуктов. И, как оказалось, впервые за 20 лет тарелка салата для россиянина стала дешевле.

Так, в расчет эксперты берут порцию на четверых человек, в которую входят 4 яйца, майонез, вареная колбаса, морковь, картофель, зеленый горошек и консервированные огурцы. В некоторых случаях состав меняется, но неизменными остаются именно эти ингредиенты. И, например, 31 декабря 2000 года стоимость такого набора продуктов составляла всего 67 рублей.

С того времени цена тарелки салата только растет. В 2016 году она была уже 308 рублей, а в 2021-м — 418 рублей. И, как обращают внимание эксперты, цена всех ингредиентов увеличилась, лишь майонез стал дешевле.

В этом же году впервые за последнее время порция оливье стала дешевле. По данным экспертов, набор продуктов для четверых человек обойдется в 375 рублей. Оказалось, что за прошедшие месяцы значительно снизилась стоимость овощей, а колбаса и зеленый горошек, наоборот, стали дороже.