Не поверите, как на «Приключения итальянцев в России» отреагировали в Италии

Комедию «Невероятные приключения итальянцев в России» Эльдар Рязанов создавал совместно с итальянскими коллегами. В производстве картины участвовал постановщик Франко Проспери, а продюсерами выступили братья Дино и Луиджи Де Лаурентис. Обе стороны рассчитывали на успех картины, однако зрители не оправдали их ожиданий.

Как оказалось, приключенческая комедия с треском провалилась в Италии. В средиземноморской стране она была представлена на три месяца раньше, чем в СССР под названием «Эта безумная, безумная, безумная гонка по России». Местные зрители без особого энтузиазма смотрели на своих соотечественников в советском Ленинграде и весьма холодно приняли картину.

Отсутствие популярности разочаровало итальянскую сторону. Они мечтали о больших сборах у себя в стране, но получили прибыль, представив фильм в СССР. После этого братья Де Лаурентис уже не сотрудничали с советскими кинематографистами и не пытались наладить связь стран.