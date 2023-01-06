Не поверите, как «История одного преступления» спасла жителей Москвы

«История одного преступления» 1962 года подняла одну очень важную урбанистическую проблему. Однажды благодаря этому мультику москвичам удалось решить серьезный бытовой вопрос, давно их беспокоивший.

Сюжет «Истории одного преступления» рассказывает про Василия Мамина, доведенного до ручки. Эгоистичные соседи всю ночь балагурили и не давали покоя главному герою. Разгневанный и уставший Мамин, потерявший всякий контроль над собой, ударил двух женщин сковородкой по голове.

Мультфильм Федора Хитрука попал в самую болезненную социальную точку. Дело в том, что жители Москвы в те времена страшно мучились из-за дворников. Те приходили на рабочие места в пять утра и начинали перекличку. Дворников совершенно не волновало, что таким образом они будят всех жителей близлежащих домов.

После выхода мультика москвичи обратились к соответствующему начальству. К счастью, руководство отнеслось с пониманием и оперативно отреагировало. Дворникам запретили устраивать этот балаган, и жители многоэтажек облегченно выдохнули.