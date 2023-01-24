Не поверите, как француженки отреагировали на скандальную песню Шамана

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shamаn, в прошлом году взбудоражил российскую публику, выпустив патриотичный трек «Я русский». Композиция мгновенно стала хитом, но разделила жителей страны на два лагеря. Кто-то благодарил музыканта за чувственную песню, пробуждающую любовь к стране, а другие обвиняли его в слепом следовании конъюнктуре. При этом у иностранных зрителей сложилось совершенно другое мнение о композиции.

Как оказалось, слушательницы из Франции остались в восторге от творчества Шамана. В комментариях под клипом они осыпали комплиментами композицию и самого артиста. По их мнению, артист может похвастаться прекрасным голосом, а темы, которые он поднимает, как никогда актуальны в современном обществе.