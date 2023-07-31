Не поверите, где снимался Баклажан после «Жмурок»: видели, но не узнавали

Григорий Сиятвинда прославился на всю страну благодаря криминальной комедии Алексея Балабанова «Жмурки». Именно он исполнил роль бандита Баклажана. Герой с яркой внешностью надолго запомнился зрителям, а после выхода ленты Сиятвинда стал все чаще и чаще появляться на экранах.

Например, публика видела его в картинах «Параграф 78», «Пистолет Страдивари» и «All inclusive, или Все включено». Последней самой известной ролью Сиятвинды стал сериал «Кухня» и его многочисленные спин-оффы. В них звезда экрана перевоплотился в управляющего Михаила Джековича и возвращался к этой роли в течение пяти лет.

Зрители, а также коллеги отмечают комедийный талант артиста, которому удается захватить на себя внимание публики абсолютно в любом проекте. По их мнению, комедийного актера с запоминающейся внешностью можно смело назвать одним из самых талантливых в стране.