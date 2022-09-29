Не поверите, где снимали сцену в бане из «Иронии судьбы»

«Ирония судьбы, или С легким паром!» — любимый фильм уже не одного поколения россиян. Знаменитые цитаты и сцены известны поклонникам едва ли не досконально. Однако многие истории, произошедшие на съемках главной новогодней картины страны, в реальности выглядели иначе, чем на экране.

Например, знаменитую сцену в бане из первой серии снимали, вопреки расхожему мнению, вовсе не в знаменитых Сандунах, а прямо на «Мосфильме», расположившись под лестницей. Там поставили скамейки, весы, привезли настоящие пальмы в кадках.

И именно там любимые актеры устроили настоящие посиделки во время проводов Жени Лукашина, ведь в этот съемочный день они решили отметить день рождения Александра Белявского. Каждый из них принес по бутылке, и в итоге этот веселый праздник продолжался до того момента, пока Рязанов не сообразил, что в кадре пьянствуют по-настоящему.