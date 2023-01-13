Не поверите, что запрещено делать на Старый Новый год: ликует каждая россиянка

Традиция отмечать Старый Новый год зародилась сто лет назад, когда на смену юлианскому календарю пришел григорианский. Сегодня не все относятся к этому празднику всерьез, а зря, ведь в нем есть много положительных моментов.

Так, считается, что день накануне заветной ночи нужно провести в мире и согласии с другими, простить близким все обиды и рассчитаться с долгами. А еще 13 января нельзя выносить мусор и делать уборку. Такая традиция понравится каждой хозяйке, ведь в этот день можно отдохнуть от надоевшей бытовой рутины по уважительной причине.

Есть и другие занятные приметы на Старый Новый год, причем многие из них связаны с погодой. Считается, что если праздничная ночь выдалась морозная и ясная, то лето ожидается жарким. А если погода на Старый Новый год теплая, то с июня по август будут лить проливные дожди.

Праздник рекомендуют отмечать в яркой одежде — красной, желтой, оранжевой. А вот белых, серых и черных оттенков в эту праздничную ночь лучше избегать.