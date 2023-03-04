Не поверите, что за девочка на фото: посмотрите на нее внимательно

В этой скромной девочке в платочке и с ясным добрым взглядом только самые дотошные киноманы могут узнать звезду «Жестокого романса» Ларису Гузееву. Казалось бы, по «нежному» периоду по мере взросления ностальгирует каждый, но артистка его вспоминать не любит.

Уроженка поселка Буртинский в Оренбургской области, Гузеева должна была родиться мальчиком. По крайней мере, ее мама Альбина — школьный учитель истории — была уверена, что у нее будет сын, и даже выбрала ему имя Вадим. Отец Ларисы рано оставил ее мать и общение с дочкой не поддерживал. Вскоре в ее жизни появился отчим Виктор Макурин.

Мужчина старался воспитывать падчерицу в строгости и не одобрял ее стремления стать актрисой. И он, и ее мать видели в ней исключительно инженера. Амбициозную и смелую девушку это не остановило: после школы она поступила в ЛГИТМиК, пробовала себя в качестве модели и деятеля авангарда, водила дружбу с Цоем и никогда не боялась сказать то, что думает.

Отказ в романтических отношениях одному из российских режиссеров на карьеру Гузеевой не повлиял: она сыграла более 60 ролей в кино и сегодня жалеет только об одном — что не родила еще больше детей.