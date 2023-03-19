Не поверите, что стало с улетевшим символом «Олимпиады-80» - Мишкой: сердце сжимается

Самым трогательной и запоминающейся частью Олимпиады в 1980 году стал полет над городом Мишки, главного символа соревнований. Восьмиметровый медведь взлетел над стадионом и исчез в неизвестном направлении, заставив зрителей со всего мира провожать его со слезами на глазах.

Уже после завершения Олимпиады любители спорта гадали, куда же отправился «ласковый Мишка» со стадиона. Кто-то был уверен, что он приземлился в лесах Подмосковья, а другие считали, что искать его нужно в капиталистических странах. Самой же популярной была теория, согласно которой символ соревнований упал на ларек в спальном районе и своим весом полностью раздавил его.

На самом же деле судьба символа оказалась намного печальнее. Мишка приземлился недалеко от стадиона. Работники Олимпиады сдули его и отвезли на склад, где он лежал в течение 20 лет, пока окончательно не вышел из строя из-за старости и крыс, которые погрызли материал.