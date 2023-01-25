Не поверите, что стало с дизайнером, испортившим кухню Муравьевой в «Квартирном вопросе»

Актриса Ирина Муравьева в 2007 году стала героиней программы «Квартирный вопрос», в которой ей переделывали кухню. Дизайнером проекта выступила декоратор Виктория Кручинина, и ее проект оказался самым худшим в истории шоу.

Дело в том, что артистка мечтала о ремонте в стиле начала XX века. Для Кручининой она оставила изразцы и отправилась на отдых, а когда вернулась, не поверила своим глазам. Дизайнер украсила стены плиткой, превратив все в «фарфоровую мэсонскую кухню». И из-за этого, как позднее признавалась Муравьева, кухня стала похожа на морг.

Не оценили ремонт и зрители. Поклонники программы активно ругали Кручинину за ее решение, а со временем выражение «ремонт как у Муравьевой» даже стало нарицательным: так называли самые плохие проекты. Многие были уверены, что после такого провала декоратор сменит профессию, но она продолжила заниматься своим любимым делом, не обращая внимание на критику.

Спустя некоторое время она открыла дизайнерское бюро в столице и продолжила работать. За годы карьеры она успела переделать множество квартир и, судя по ее социальным сетям, заметно преуспела в своей профессии. Дизайнер признается, что для воплощения своих идей работает с лучшими мировыми архитекторами и декораторами, а ее новые клиенты уже не вспоминают о том самом выпуске «Квартирного вопроса».