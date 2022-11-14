Не поверите, что считалось постыдным в Советском Союзе для женщины

Советская власть провозгласила равенство полов в начале XX века. Благодаря этой инициативе женщины получили право на образование, на участие в голосовании и на выбор профессии.

С тех пор для прекрасного пола стало нормой работать и заниматься домашним хозяйством. В конце 60-х появился декрет, который длился всего три месяца, после чего ребенка отдавали в ясли. Затем женщина возвращалась на работу, что считалось абсолютной нормой.

А вот если мать была домохозяйкой, то она подвергалась общественному осуждению. Кроме того, если женщина не работала, ей грозило уголовное преследование.

В советское время культивировался образ матери, успевающей воспитывать детей, заниматься карьерой и вести домашнее хозяйство. То есть идеальная женщина, согласно социальной пропаганде, должна была успевать выстоять несколько смен, ведь после работы ее ждали приготовление пищи, стирка и уборка.

Времена изменились, и сегодня находиться в статусе домохозяйки вовсе не зазорно. Хранительницы очага посвящают свое время не только быту и семье, но и уходу за собой. У современных домохозяек намного больше свободы и меньше страха социального осуждения.