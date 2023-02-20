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Не поверите: что поразило иностранцев в знаменитом советском мультфильме

20 февраля 2023 07:30
Не поверите: что поразило иностранцев в знаменитом советском мультфильме

Героиня впечатлила зарубежную публику.

Иностранные пользователи частенько оставляют свои комментарии под советскими мультфильмами. Один из шедевров их просто поразил: речь идет о легендарной «Василисе Микулишне».

Сюжет рассказывает о смелой и находчивой женщине, освободившей своего любимого супруга Ставра Годиновича из заточения. Мудрой Василисе удалось спасти князя благодаря смекалке и хитрости. Сценарий почти полностью повторяет сюжет известной былины, лишь местами опуская некоторые детали.

Иностранная публика ознакомилась с «Василисой Микулишной» и выразила свое мнение. Многие не поверили, что этот мультик сделан в СССР, ведь здесь показана умная и волевая женщина, а это совсем не вяжется с патриархальным менталитетом советских граждан. Другие отметили, что Василиса уж «слишком сильна», что делает историю нереалистичной.

Так или иначе, но большинству иностранцев понравился подход, демонстрирующий уважение к прекрасному полу. Они написали, что мультфильм важен, так как показывает значение женщины в обществе.

Фото: Кадр из мультфильма «Василиса Микулишна» (1975)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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