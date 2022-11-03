Не поверите, что хранила Любовь Орлова в шкатулке с драгоценностями: ворам на смех

Любовь Орлова была настоящей звездой экрана в 1930-1940-х. Широкую известность ей принесли съемки в фильмах Григория Александрова, который стал ее мужем. Киноведы считали, что режиссер «слепил» супругу по образу Марлен Дитрих. Любовь исполнила главные роли в комедиях «Весна», «Веселые ребята», «Волга-Волга» и многих других.

Для коллег и простых зрителей она оставалась недостижимым идеалом, с которым они даже боялись заговорить. Но Орлова с теплотой относилась к актерам и своим поклонникам, никого не обделяя вниманием. Она много лет вспоминала встречу после концерта с группой фанатов, работавших на одном промышленном предприятии Челябинска. Они сетовали, что никак не могут наладить бесперебойное производство поршневых колец.

На следующем выступлении в этом же городе артистке преподнесли подарок — то самое кольцо с выгравированной внутри памятной надписью. Оказалось, что рабочие на следующий день после концерта Орловой поставили производственный рекорд и сделали 12 314 изделий. Это кольцо звезда хранила в шкатулке с драгоценностями как самое важное сокровище. Там же лежала и шахтерская лампочка, которую ей преподнесли горные рабочие.