Не поверите, что ей 90 лет: как выглядит самая старая сотрудница McDonald's

В McDonald’s работают не только студенты. Самой пожилой сотруднице компании стукнуло 90 лет, и она даже не думает о выходе на пенсию. Знакомьтесь, Тамико Хонда, живет в Японии. В ресторан быстрого питания устроилась 23 года назад и ни о чем не жалеет.

Женщина, которую язык не повернется назвать старушкой, счастлива пять дней в неделю вставать в четыре утра, чтобы успеть на свою смену. Такой график полностью устраивает японку.

Больше всего в этой работе ей нравится общаться с людьми. Посетители души не чают в Хонде. Многие признаются, что специально приходят в ресторан утром, чтобы увидеться и поздороваться с ней.

Начальник высоко ценит старания Тамико, отмечая, что равных ей нет.