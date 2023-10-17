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Не поверите, что ей 90 лет: как выглядит самая старая сотрудница McDonald's

17 октября 2023 19:45
Не поверите, что ей 90 лет: как выглядит самая старая сотрудница McDonald's

Гости ресторана ее обожают.

В McDonald’s работают не только студенты. Самой пожилой сотруднице компании стукнуло 90 лет, и она даже не думает о выходе на пенсию. Знакомьтесь, Тамико Хонда, живет в Японии. В ресторан быстрого питания устроилась 23 года назад и ни о чем не жалеет.

Женщина, которую язык не повернется назвать старушкой, счастлива пять дней в неделю вставать в четыре утра, чтобы успеть на свою смену. Такой график полностью устраивает японку.

Больше всего в этой работе ей нравится общаться с людьми. Посетители души не чают в Хонде. Многие признаются, что специально приходят в ресторан утром, чтобы увидеться и поздороваться с ней.

Начальник высоко ценит старания Тамико, отмечая, что равных ей нет.

Не поверите, что ей 90 лет: как выглядит самая старая сотрудница McDonald's

«Заменить ее кем-либо просто невозможно. Хонда подходит к своим обязанностям со всей ответственностью и всегда улыбается гостям», — подчеркнул руководитель.

Фото: Кадр из фильма «Основатель» (2016), соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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