Не поверите, что ели советские женщины ради стройности: сейчас такое в голову не придет

Стремление к стройной и красивой фигуре заставляло женщин во все времена следить за собой. Однако из-за отсутствия фитнес-клубов жительницы СССР были вынуждены прибегать к весьма строгим диетам, чтобы добиться нужных результатов.

Так, самым популярным набором продуктов для похудения были гречка и кефир. Считалось, что сами по себе они обладают достаточным набором микроэлементов, поэтому отлично заменят другую еду. И многие женщины в течение нескольких недель питались только гречкой и кефиром, а некоторые даже исключали крупу из рациона, чтобы добиться большего эффекта.

Однако со временем диетологи выяснили, что подобные монодиеты лишь вредят организму. Из-за них может развиться множество болезней, а продолжительный отказ от продуктов нередко приводит к непоправимым последствиям. Поэтому они настоятельно не рекомендуют прибегать к таким мерам ради избавления от лишних килограммов.