Не поверите, чьим голосом говорит почтальон Печкин: его знает вся Россия

Актер Виктор Байков стал суперпопулярен в первой же своей роли. В 1961 году он сыграл пилоправа Ксан Ксаныча и, что называется, наутро проснулся знаменитым на весь Советский Союз. А чуть позже слава его стала еще больше: ему удалось получить роль счетовода пана Вотрубы в самом популярном советском телешоу семидесятых «Кабачок „13 стульев“».

А вот то, что именно голосом Виктора Байкова говорит всеми любимый почтальон Игорь Иванович Печкин в первом мультфильме о деревне Простоквашино, известно лишь немногим. Зрители зачастую ассоциируют голос Печкина с Борисом Новиковым, озвучившим почтальона в остальных двух сериях, но сначала был именно Байков.

В 1980-х годах с актером произошла трагедия: из-за поздно выявленной у него формы диабета Байкову вынуждены были ампутировать обе ноги. Но благодаря поддержке своих коллег из Театра Сатиры он не покинул сцену и выходил играть в спектаклях практически до самой смерти в 1993 году.