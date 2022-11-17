Не поверите, чего не хватает россиянам в американском кино: в СССР это было

Российские зрители уже давно заметили, что распорядок дня героев в типичном американском кино сильно отличается от реальной жизни. Чаще всего, в голливудских фильмах показывают неспешные утренние сборы: вся семья собирается в столовой, мирно завтракает и обсуждает дела на день. Затем в таком же составе все направляются к машинам, и один из родителей по пути на работу еще обязательно завозит детей в школу.

Более того, некоторым персонажам даже удается заранее сделать утреннюю пробежку. В Сети уже раскритиковали подобный экранный образ жизни. По мнению пользователей, он абсолютно ненастоящий. Ведь чаще всего люди с утра существуют в режиме аврала, пытаясь успеть приготовить завтрак, собрать детей в школу и привести себя в порядок. Кроме того, не исключены и пробки по пути. И неважно, где это просходит — в России или в Америке.

Зрители подчеркнули, что быт, показанный в кино СССР, сильно отличался от такой лакированной картинки. Режиссеры не стремились приукрашивать рутину, наоборот, детально воссоздавали ее. Достаточно вспомнить, как в «Афоне» сантехник разулся при входе в квартиру, и стало понятно, что он таким образом отдает чистоте в доме должное, пишет Дзен-канал «Синема — графия».