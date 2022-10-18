Не поверхностный тест: узнайте, насколько вы верны себе

Когда мы слышим словосочетание “забота о себе”, сразу же возникают ассоциации с походом на массаж, в косметический салон или на любую другую расслабляющую процедуру. Однако это понятие включает в себя не только физические, но и ментальные практики. Важно, чтобы тело и психика пребывали в гармонии. Однако заботиться о себе порой бывает очень трудно. Почему же? Психологи говорят о том, что в представлении многих людей внимание к самому себе равнозначно эгоизму. Помните фразы в духе “Я” - последняя буква в алфавите”, которые прививали нам в детстве? Именно они сыграли негативную роль и внушили маленькому человеку мысль, что думать о своих потребностях и желаниях плохо и эгоистично. Однако, по мнению современных экспертов, важно восстановить здоровую самооценку. Главный постулат концепции “разумного эгоизма” - действовать в собственных интересах, но не во вред окружающим”. Сложно не согласиться с тем, что эта мысль действительно звучит разумно.

Как часто вы думаете в первую очередь о себе и своем благе, а не о благе своих родственников, друзей, любимых? Пройдите наш тест, чтобы узнать, насколько вы верны себе.