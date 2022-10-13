Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей

Наталья Варлей засветилась в главной роли в картине Леонида Гайдая «Кавказская пленница», однако работа над этой лентой сопровождалась крайне неприятным инцидентом. Случившееся сказалось на карьере артистки не самым лучшим образом. Впрочем, она ни о чем не жалеет.

Актриса написала книгу «Канатоходка. Автобиография», в которой раскрыла шокирующую правду о поведении именитого режиссера. После празднования дня рождения одного из артистов Гайдай вызвался проводить Варлей до гостиницы, где они поселились на одном этаже.

Когда пришло время расходиться по своим номерам, режиссер, вместо того чтобы отправиться в комнату, где его уже ждала жена Нина Гребешкова, зашел к Варлей. Та от смущения растерялась и принялась говорить что-то о съемках, в этот момент дверь открылась и зашла супруга Гайдая. Слушать оправдания о том, что актриса и кинодел обсуждали рабочие вопросы, она не захотела и поспешила удалиться.

К удивлению звезды, Гайдай не пошел за своей возлюбленной, а остался и попытался поцеловать артистку. Опешив, Варлей вытолкала режиссера из своего номера. Впоследствии она столкнулась с местью со стороны отвергнутого ухажера. Тот не позволил знаменитости озвучивать свою героиню и поручил сделать это другой актрисе.