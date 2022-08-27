Не постеснялась: Волочкова щегольнула без макияжа и всполошила народ

Анастасия Волочкова показала поклонникам себя настоящую. В своих социальных сетях балерина опубликовала снимок, на котором не постыдилась засветиться без косметики на лице.

При этом в кадре прима оказалась не одна, а вместе со своей домработницей Лолой. В результате звезда всполошила пользователей Сети, которые получили возможность сравнить известную танцовщицу и ее помощницу. Подписчики единогласно пришли к выводу о том, что Волочкова заметно проигрывает очаровательной Лоле.

В комментариях интернет-пользователи засыпали домработницу комплиментами, а также нашли причину, по которой Волочкова не может похвастаться такой же привлекательной внешностью. «Лолочка выглядит прекрасно, в отличие от примы-балерины. Наверное, здоровый образ жизни всему виной», «Лолочка так похорошела, выглядит круче», «Лола просто красотка. Такие глубокие глаза, утонуть можно», — подметили фолловеры.