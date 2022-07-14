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Дана Борисова похвалилась выпрошенными у народа деньгами: «Не постеснялась»

14 июля 2022 16:59
Дана Борисова похвалилась выпрошенными у народа деньгами: «Не постеснялась»

Телеведущей удалось собрать с подписчиков более 20 тысяч рублей.

Накануне 46-летняя Дана Борисова угодила в громкий скандал. Она обратилась в соцсетях к подписчикам, призвав их перевести ей на банковскую карту любую сумму. Телеведущая посетовала, что осталась без съемок до осени и очень нуждается в деньгах. В Сети на звезду обрушилось немало хейта: пользователи удивились такому поведению, предложив Дане устроиться на работу.

Тем не менее нашлись и те, кто помог Борисовой. Дана похвалилась выпрошенными у народа деньгами, отметив, что ей на карту пришло около 25 тысяч рублей.

«Нужна была помощь, и я не постеснялась», — обосновала она свою позицию.

Кроме того, телеведущая заявила, что звездные друзья в ее подписках не выразили готовность ей помочь. Напротив, деньги пришли от обычных поклонников, с которыми она даже лично не была знакома. Такой опыт Дана окрестила «тестом на жадность» и отписалась от тех, кто ей не помог. Также она опубликовала несколько гневных сообщений от недоброжелателей, посоветовав им прекратить следить за ее жизнью.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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