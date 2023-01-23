Не посрамила страну: какое место заняла россиянка на конкурсе «Бабушка Вселенной»

Как известно, событий из мира моды и красоты много не бывает. Не так давно прошел конкурс «Бабушка Вселенной-2023», результаты которого шокировали мировую общественность.

Мало того, что участницы на бабушек не походили вовсе, так и еще и конкурсантка из России заняла призовое место. Даму зовут Алена Сибиева, она взрослый и детский тренер спортивно-боевых единоборств из Санкт-Петербурга, обладательница черного пояса по нескольким направлениям. Финалистка любит коньки и лыжи, увлекается плаванием, йогой и танцами. И, пожалуй, главным ее качеством является неимоверная любовь к внукам, несмотря на высокую загруженность.

Алене досталось почетное третье место, а корона ушла, к сожалению, участнице из Сингапура. Но женщина, конечно, гордится результатом, принимая поздравления в социальных сетях: «Алена! Поздравляю вас! Горжусь, что знаю вас лично».

Кстати, не так давно ее соотечественница Анна Линникова не смогла занять призовое место на конкурсе «Мисс Вселенная».