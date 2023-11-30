Не поспоришь: Омар Хайям дал мудрый совет мужчинам насчет ссор с женщинами

Найти вторую половинку — это еще не все. Главное — жить в мире и согласии, а вот это под силу далеко не каждой паре. Омар Хайям написал на эту тему стихотворение, которое обязательно к прочтению каждому мужчине.

Часто противоположный пол винит во всех бедах своих возлюбленных. Однако персидский поэт считал такой подход в корне неверным. Спрашивать в первую очередь мужчина должен с себя.

Например, Хайям сравнил женщину с вином и получились такие строки:

«Не ищи причины в вине, коль пьян, виновно не оно».

Также он удостоил прекрасную половину человечества сравнения с книгой.

«Не сердись на книгу, коль неуч, не сумел ее прочесть», — подметил математик.

С этими мудрыми изречениями вряд ли кто-то захочет поспорить. Если придерживаться простого правила и не перекладывать ответственность, то ссор в отношениях точно станет меньше. Ведь вместо того чтобы выдвигать претензии к партнерше, усугубляя обстановку, лучше поискать причину конфликта в своем поведении. К слову, к женщинам это тоже относится.