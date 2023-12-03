Не поспоришь: Хромченко назвала 5 вещей, которые выдают «дешевую» женщину

Выбор аксессуаров или, например, макияжа может многое сказать о женщине. И если в некоторых случаях ошибки лишь придадут характера всему образу, то в других полностью испортят даже самый стильный наряд, превратив женщину в «дешевку».

Как уверена Эвелина Хромченко, любовь к брендам и логотипам выдает в женщине отсутствие вкуса. По мнению эксперта, вещи должны в первую очередь сочетаться друг с другом, а вот их бренды совершенно не обязательны.

Высокомерное поведение также выдает «дешевую» женщину. Наглые манеры лишь портят репутацию и точно не помогут расположить к себе.

Внимательно, как считает эксперт, женщинам стоит отнестись к мероприятиям, на которые их приглашают. Неуместные наряды, попытки произвести впечатление дорогими брендами, например, на детском дне рождения точно лишь испортят репутацию. По мнению Хромченко, яркие образы стоит оставить только для подходящих случаев и не надевать шубу, выкидывая мусор.

Испортить репутацию может и отношение к деньгам, к одежде в целом. Экономия ради новых туфель, отказ от привычного быта из-за нового телефона точно не скажут ничего хорошего о женщине. Также плохи и отношения с противоположным полом ради денег. Как считает Хромченко, женщины, встречающиеся с мужчинами лишь ради денег, выглядят весьма «дешево».