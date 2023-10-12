Не поспоришь: цитата Раневской о пластике поможет принять свои недостатки

Фаина Раневская всегда удивлялась тому, что многие «жалуются на свою внешность, но никогда — на мозги». Сама актриса также не была довольна тем, чем ее наградила природа, но к помощи хирургов не обращалась. И другим не советовала.

Больше всего ей не нравился собственный нос. Артистка считала, что он испортил ей всю жизнь. И тем не менее «обрезать» его не стала. Однажды звезду прямо спросили, не планирует ли она переделать себя на операционном столе. В ответ на это вопрошающие услышали фразу, с которой не поспоришь.

«Что толку — фасад обновишь, а канализация все равно старая!» — заявила Раневская.

Сказала знаменитость и другие слова, которые помогут даже самой неуверенной женщине принять свои недостатки. Фаина Георгиевна призывала прекрасных дам принимать себя такими, какие они есть, не пытаясь приблизиться к идеалу. «Джульетт много, а ты такая одна!» — таков был аргумент.