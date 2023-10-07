Не посмотрел, что женщина: Киркоров публично унизил известную ведущую

Филипп Киркоров — одна из наиболее скандальных личностей в отечественном шоу-бизнесе. Поп-король не раз оказывался в эпицентре грязных историй. Избиения членов съемочной группы, оскорбления журналистов, стычки с коллегами в социальных сетях — это излюбленное поведение певца. Чаще всего исполнитель выбирает в качестве жертв представительниц прекрасного пола.

Киркоров не стремится быть джентльменом. Перепалки с телеведущей Викторией Боней длятся уже не один месяц. Последняя раскритиковала певца за нелестные высказывания в адрес Наргиз. В ответ Филипп Киркоров написал Боне «пару ласковых». Казалось, конфликт исчерпан. Однако поп-король решил в очередной раз пройтись по экс-участнице «Дома-2».

Исполнителя возмутил тот факт, что Виктория Боня прокомментировала ссору Ксении Собчак и Ксении Бородиной. Киркоров сравнил красотку с жестяными банками, которые вешают на машины американские молодожены.