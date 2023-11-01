Не последний человек в семье Романовых: вы точно не знали этого о Елизавете II

Мало кто знает, что генеалогические древа Виндзоров и Романовых переплетены весьма плотно. Все члены британской королевской семьи — родственники царской семьи из России и их прямые потомки. Родство между двумя «кланами» насчитывает уже несколько веков тесной связи.

Датский король Кристиан IX был отцом шестерых детей. Он прямой и главный предок большинства монархов всех стран. У короля и прозвище было. За глаза его называли тестем Европы.

У Кристиана были две дочери — Александра и Мария, обе принцессы. Александра пошла «направо» и стала женой английского короля Эдуарда VII. Мария — в противоположном направлении, став супругой Александра III.

Этот момент и есть точка отсчета переплетения судеб двух семей. Николай II и сын Александры Георг V приходились друг другу двоюродными братьями.

Кстати, сын Георга не должен был быть королем, но отрекся от престола (разумеется, из-за женщины), поэтому власть взял в свои руки Георг VI, который был отцом Елизаветы II. Вот и получается странное и причудливое родство: последний русский император — двоюродный дедушка королевы Елизаветы.

Но есть еще кое-что мистическо-ироничное в родстве Романовых и британских правящих монархов. Принц Филипп, супруг Елизаветы, является праправнуком Николая I.