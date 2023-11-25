Не последнее дело Черкасова? Что известно о продолжении сериала «Мосгаз»

Массовый зритель познакомился с сыщиком Иваном Черкасовым в 2012 году, когда на экраны вышел сериал «Мосгаз». С того времени раз в несколько лет режиссеры рассказывали о новых приключениях смелого детектива, а в 2023 году вышел девятый сезон под названием «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», на котором история должна была завершиться.

Однако не так давно стало известно, что уже в следующем году публика увидит новые приключения героя Андрея Смолякова. Несмотря на то, что в последних эпизодах зрители видят сыщика, истекающего кровью, он вновь вернется к расследованию преступлений. Черкасов, будучи на пенсии, продолжит защищать жителей столицы.

По данным СМИ, десятый сезон выйдет на экраны в 2024 году, а работа над нам закончилась этой осенью. Кроме Смолякова, все основные артисты тоже вновь вернутся к своим ролям. Пока не известно, когда именно состоится премьера сезона, но, как пишет пресса, в разработку отправлен и 11-й сезон проекта.