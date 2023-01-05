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Не попал: что стало с тем самым Борисом Бритвой из «Большого куша» (фото)

5 января 2023 12:30
Не попал: что стало с тем самым Борисом Бритвой из «Большого куша» (фото)

Артист продолжает активно сниматься.

Актер сербского происхождения Раде Шербеджия прославился десятками ярких ролей в фильмах и сериалах. При этом одним из самых главных проектов для него стал фильм «Большой куш», где он перевоплотился в торговца оружием Бориса Бритву.

После триумфа у Гая Ричи артиста можно было увидеть в сериале «Черный список», в последних частях фильмов о Гарри Поттере и, например, в «Аббатстве Даунтон». Артист до сих пор продолжает активно сниматься, а в его фильмографии насчитывается более 170 проектов.

Не попал: что стало с тем самым Борисом Бритвой из «Большого куша» (фото)

При этом годы заметно сказались на внешности Раде. Сегодня он похож на старика, а его голова практически полностью полысела. Поклонники не скрывают, что удивляются таким переменам, хотя и знают, что летом этого года артист отметил своей уже 76-й день рождения.

«Да, Борис Бритва заметно постарел», — удивляются поклонники.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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