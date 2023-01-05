Не попал: что стало с тем самым Борисом Бритвой из «Большого куша» (фото)

Актер сербского происхождения Раде Шербеджия прославился десятками ярких ролей в фильмах и сериалах. При этом одним из самых главных проектов для него стал фильм «Большой куш», где он перевоплотился в торговца оружием Бориса Бритву.

После триумфа у Гая Ричи артиста можно было увидеть в сериале «Черный список», в последних частях фильмов о Гарри Поттере и, например, в «Аббатстве Даунтон». Артист до сих пор продолжает активно сниматься, а в его фильмографии насчитывается более 170 проектов.

При этом годы заметно сказались на внешности Раде. Сегодня он похож на старика, а его голова практически полностью полысела. Поклонники не скрывают, что удивляются таким переменам, хотя и знают, что летом этого года артист отметил своей уже 76-й день рождения.