«Не попадает в тех, кто ни черта не знает»: этот свой фильм Михалков считает великим, но большинство россиян его даже не досматривают

Рейтинг в 3.8/10 говорит сам за себя.

Зрители уверенно называют «Свой среди чужих, чужой среди своих» лучшей работой Никиты Михалкова. В числе фаворитов также «Родня», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Утомленные солнцем» (первая часть) и «Пять вечеров». Все это ранние и зрелые картины режиссера, давно занявшие место в золотом фонде отечественного кино. Но есть и такие фильмы, за которые зрителям стыдно.

Один из самых ярких примеров — «Утомленные солнцем 2: Предстояние». Сам Михалков в одном из интервью называл его «великой картиной», «притчей о боге на войне» и объяснял, что зритель просто не понимает глубину замысла.

«Она не попадает в тех, кто ни черта не знает вообще», — объяснял позицию режиссер, и, видимо, попал фильм в немногих.

С бюджетом в десятки миллионов евро и громкой премьерой в Каннах фильм получил уничижительные отзывы и рейтинг 3.8 на «Кинопоиске».

В комментариях зрители пишут о «феерическом бреде» — от бомб, застревающих в люстрах, до танков с парусами и металлической перчатки в стиле Фредди Крюгера на руке самого режиссера.

Вспоминают и сцены, достойные пародийного кино: немецкие пилоты, похожие на героев «Горячих голов», или мифического паучка, помогающего российским воинам.

«Предстояние» задумывалось как масштабная сага о войне, но вошло в историю совсем не так, как рассчитывал великий режиссер. Тот случай, когда амбиции автора и реальность оказались на разных планетах: публика с теплом пересматривает старые ленты Михалкова, а «великий фильм» самого режиссера предпочитает поскорее забыть.

Ранее мы писали: «Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком»