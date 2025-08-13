Меню
«Не понял и снял унылую поделку»: у «Мастера и Маргариты» Бортко та же проблема, что у фильма Кары — зато Локшин этой беды избежал

13 августа 2025 20:23
Современная адаптация романа получилась очень своеобразной.

Споры о том, какая экранизация «Мастера и Маргариты» лучше, — это вечный холивар, в котором сломано уже немало копий. Одни клянутся в верности сериалу Бортко, другие вспоминают забытую версию Кары, а третьи и вовсе считают, что лучший подход нашел… Михаил Локшин. Серьезно, по версии части читателей «Киноафиши» он все же выигрывает — как минимум в одном.

«Не идеальный каст, плохая графика и унылая поделка»

Один из наших читателей резюмирует: фильм Бортко — это «аудиокнига, а не творение режиссера».

Главные претензии — к касту («Мастер и Воланд абсолютно не подходят»), слабой графике и, что важнее всего, отсутствию того самого булгаковского юмора.

«Юмор тут очень важен, ведь это по-своему высмеивание действительности, Бортко это не понял, и снял унылую поделку».

Другой зритель добавляет, что сюжет экранизации Кары «копирует один в один книгу, не интересно». И хотя он допускает, что, возможно, еще раз попробует «зайти» в этот фильм, успех кажется сомнительным:

«У Бортко та же проблема, Локшин единственный подошел авторски к экранизации».

«Варварски вырвал лишнее — и это правильно»

А вот версия Локшина, несмотря на всю ее скандальность, получила неожиданную поддержку.

«Он единственный подошел авторски к экранизации и не побоялся порезать лишнее, чтобы фильм получился цельным. В дело вступает Локшин, и делает по-своему, варварски вырывает лишние», — пишет один из поклонников.

По мнению другого комментатора, Локшин понял главное: «Мастер и Маргарита» — роман проклятый, и буквальная экранизация здесь не работает.

Вместо этого режиссер сделал ставку на «юмор над обществом» и трагедию Мастера как «нежеланного автора», а Маргариту показал как женщину, которая «к концу фильма обрела крылья». И пусть это не Булгаков дословно — зато кино получилось живым.

Фото: Кадры из сериала «Мастер и Маргарита», из фильма «Мастер и Маргарита» (2024)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
