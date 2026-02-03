«Не понимаю, в чем можно сомневаться»: критик глянул трейлер «Дьявол носит Prada 2» – назвал 3 причины, по которым фильм порвет прокат

Прошло почти два десятилетия с момента выхода культового «Дьявол носит Prada». Мир моды, кино и аудитория изменились до неузнаваемости: глянцевые журналы уступили место блогам, а дресс-код – комфорту.

Вопрос в том, способен ли сиквел «Дьявол носит Prada 2», который выйдет в прокат 1 мая 2026 года, произвести такой же фурор, как оригинал? Или его время безвозвратно ушло вместе с эпохой лодочек Manolo Blahnik и скинни-джинсами?

Чтобы разобраться, есть ли у сиквела шансы на успех, мы поговорили с Александром Голубчиковым, кинокритиком и главным редактором онлайн-журнала «FILMZ.RU: настоящее кино».

Почему «Дьявол носит Prada 2» – один из главных проектов 2026 года

Уже тот факт, что каждый новый тизер к фильму вызывает ажиотаж, многое говорит о состоянии индустрии и аудитории. По мнению критика, интерес подогревает не только ностальгия, но и уникальность самого явления.

«Судить об успехе "Дьявол носит Prada" можно уже по ажиотажу вокруг трейлеров. Просто за последние 20 лет не снимали ничего похожего. А если посмотреть на прокат последнего десятилетия, особенно после 2019 года, виден явный застой. Кассу сегодня собирают либо неожиданные сиквелы вроде "Топ Ган: Мэверик", либо фильмы, созданные в уже новой реальности. Пандемия сильно изменила и зрителей, и их отношение к походу в кино».

Сила бренда и связь поколений

В ситуации нестабильного проката на первый план выходит проверенный бренд. Но «Дьявол носит Prada» – это не просто возвращение знакомого названия. Это история, которая неожиданно вновь стала резонансной.

«Здесь мы имеем дело с мощным брендом – одним из самых ярких фильмов нулевых. Понятно, что его старая аудитория, которая пересматривала оригинал, обязательно пойдёт в кино. Но это не семейная история "про то, что смотрели родители", а особая связь поколений. Первый фильм был снят на пике эпохи глянца, и сегодня эта тема снова стала острой, потому что мир бумажной моды умирает на наших глазах — вспомните недавний сериал "Первый номер" об этом же».

Звёздный капитал и статус главного ожидания

Немаловажную роль в ажиотаже играет и звёздный состав, который за прошедшие годы лишь укрепил свои позиции в индустрии. Их возвращение – само по себе событие.