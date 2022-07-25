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«Не понимал, что делает»: звезда «Черной любви» выдал истинное отношение к россиянам

25 июля 2022 10:30
«Не понимал, что делает»: звезда «Черной любви» выдал истинное отношение к россиянам

Бурак Озчивит появился на презентации музыкального сингла в Москве.

Бурак Озчивит в эти выходные прилетел в Москву. Визит турецкого актера был организован в рамках презентации музыкального сингла Эльмана и Моны «Черная любовь». В одноименном турецком сериале, который невероятно популярен в России, Бурак сыграл главную роль. От поклонниц не утаился и сам факт приезда Озвичита в столицу, поэтому толпы восторженных фанаток встречали его уже в аэропорту.

На выступлении Эльмана и Моны тоже собралось много зрителей. Артисты пригласили Бурака подняться на сцену вместе с ними. И звезда «Черной любви» выдал истинное отношение к россиянам. По его поведению было заметно, что Озчивит смущен таким повышенным вниманием к себе со стороны фанаток и просто не знает, что делать на сцене. Пока музыканты пели, Бурак стоял и смотрел на поклонниц. Видео с концерта Эльман опубликовал в соцсетях.

«Бурак явно в шоке от такого внимания», «Как не в своей тарелке», «Не понимал, что делает», «Ему будто неловко», «Какой смысл? Он сам не понимает, что ему на сцене делать», — прокомментировали запись интернет-пользователи.

Фото: Кадр из сериала
Елена Королева
Елена Королева
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