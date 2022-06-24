«Не помогал и не собираюсь»: Губерниев эмоционально отреагировал на успехи сына

Накануне 19-летний Михаил Губерниев случайно проболтался подписчикам в соцсетях об участии в шоу «Голос». Он похвастался, заявив, что прошел этап слепых прослушиваний, а значит, зрители смогут увидеть его в эфире. Вскоре молодой человек предусмотрительно удалил все сообщения, заявив, что не может предавать некоторые вещи огласке. Ведь интрига вокруг съемок нового сезона проекта должна сохраняться.

А пользователи Сети уже припомнили скандалы на «Голосе», связанные с детьми звездных родителей. Например, Алсу в 2019 году призналась, что помогала дочери Микелле победить, прибегнув к накрутке голосов. Однако Дмитрий Губерниев уже подчеркнул, что использовать связи для карьеры сына не собирается.

«Не помогал ему и не собираюсь», — эмоционально заявил комментатор в беседе с изданием «Телепрограмма ».

Более того, Дмитрий признался, что даже не знает об успешном кастинге сына. По его словам, у него вырос самостоятельный ребенок, который сам решает, как ему жить. Что же касается вокальных данных Михаила, то Губерниев признал, что он поет неплохо.