Не получила ни копейки: как живет вдова владельца Playboy, вышедшая замуж за старика

Хью Хефнер и Кристал Харрис стали мужем и женой в 2012 году. Публика была шокирована решением 60-летнего издателя, ведь его невесте было всего 26 лет. Многие были уверены, что Кристал согласилась на брак только из-за финансовой выгоды, но их домыслы не оказались правдой.

Дело в том, что после смерти создателя Playboy его вдова не получила ничего из его состояния. По условиям брачного контракта Кристал остался лишь дом стоимостью 5 миллионов долларов и все украшения, которые ей когда-либо дарил муж.

О своей жизни Кристал рассказывает в социальных сетях. Судя по многочисленным публикациям, она посвящает все свое время отдыху, много путешествует и находит счастье в новых отношениях — ее избранником стал 32-летний актер и писатель Райан Малати. При этом знаменитости выглядит так же эффектно, как и во время отношений с Хефнером, и собирает множество комплиментов от своих многочисленных поклонников.