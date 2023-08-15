Не получает пенсию и работает: откуда черпает силы 101-летний врач из США

Секреты долголетия интересуют множество людей по всему миру. Особенно вдохновляют примеры тех, кто уже достиг преклонного возраста, но может вести полноценный образ жизни. Например, американец Говард Такер отметил 101-й день рождения. Однако годы не мешают ему продолжать работать — он является практикующим врачом.

Доктор помогает пациентам с недугами неврологического профиля. Не сбавил активность Такер даже на время пандемии: он постоянно принимал больных и занимался обучением интернов. Врач не скрывает, что черпает силы из любимой работы, и советует коллегам как можно позже уходить на пенсию.

Кроме того, доктор отметил важность здорового образа жизни и физической активности. Вплоть до 90 лет Такер занимался лыжами и плаванием. Теперь он предпочитает пользоваться беговой дорожкой. Его питание состоит из разнообразных продуктов с большим содержанием овощей.

При этом врач иногда не против пропустить бокал спиртного, запивая любимый стейк, как передает CNBC . По словам Такера, в любом деле важна умеренность. Единственное, от чего, по мнению доктора, стоит полностью отказаться, — это курение.