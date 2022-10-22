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Киноафиша Статьи Не «Поле чудес»: вы никогда не догадаетесь, какие шоу были любимыми у советского зрителя

Не «Поле чудес»: вы никогда не догадаетесь, какие шоу были любимыми у советского зрителя

22 октября 2022 08:00
Не «Поле чудес»: вы никогда не догадаетесь, какие шоу были любимыми у советского зрителя

Телевидение в СССР было совсем не скандальным.

Аналитики социальной сети «ВКонтакте» провели исследование и выяснили, какие советские программы больше всего любили смотреть россияне. Ответ оказался неожиданным.

Многие отметили, что их любимой передачей была «А ну-ка, девушки!» — в программе советские красавицы участвовали в различных спортивных и интеллектуальных конкурсах.

Также лидером среди шоу, вызывающих ностальгию, стала программа «А ну-ка, парни!» — где происходило все то же самое, только с участием юношей.

Опрошенные отмечали, что до сих пор помнят и любят передачу «В гостях у сказки», в рамках которой показывали новые мультфильмы и киносказки. А также программу «От всей души», которая помогла найти давно потерянных близких и друзей.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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