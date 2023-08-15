«Не показывают по телевизору»: Агутин проболтался о происходящем на «Голосе»

Шоу «Голос», на котором исполнители соревнуются друг с другом в певческом мастерстве, выходит на экраны уже десять лет. Одним из главных долгожителей проекта является Леонид Агутин, который был членом жюри и наставником в шести сезонах проекта.

Недавно музыкант дал интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец, где рассказал интересные детали съемок шоу. Оказывается, на «Голос» приходит намного больше талантливых вокалистов, но видим мы далеко не всех.

Так как проект является развлекательным шоу, его создатели выбирают только те номера, которые будут интересно смотреться в эфире. При этом вырезают не только тех, кто провалил слепые прослушивания, но и справившихся с ними успешно.

Леонид Агутин рассказал, что в финал проходит вдвое больше участников, но затем среди них проводится еще один отбор, который уже остается за кадром. По словам музыканта, выступлений на самом деле вдвое больше, чем идет в эфире.